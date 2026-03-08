“Luis de Llano sigue sin pronunciar su disculpa”: Sasha Sokol vuelve a alzar la voz

La cantante Sasha Sokol volvió a alzar la voz ante el abuso sexual que sufrió por parte del productor musical Luis de Llano.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante reconoció estar cansada en su búsqueda de justicia, pero al mismo tiempo expuso que “el silencio jamás cambiará las cosas”.

Sasha Sokol recordó que tras denunciar públicamente a Luis de Llano y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declarara culpable, el productor no ha cumplido con su sentencia.

Al día de hoy, Luis de Llano sigue sin pronunciar su disculpa. Tampoco ha cumplido con el resto (pagar una suma económica que será donada a una institución de defensa a menores)”, acusó.

La cantante refirió que De Llano se ha negado a ofrecerle una disculpa pública bajo el argumento de que no desea revictimizarla.

Resulta por demás absurdo. Revictimizar significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis al evadir se obligación ante la justicia y ante mí”, señaló.

Asimismo subrayó la necesidad de la disculpa pública porque ello implicará que reconozca sus actos, y con ello, “se estabiliza la verdad”.

Así que aunque sea incómodo y aunque canse, vuelvo a alzar la voz como lo hacen tantas mujeres, ante la necesidad de que las cosas cambien; para mí y para todas”, finalizó en su mensaje.

¿Qué ocurrió entre Sasha Sokol y Luis de Llano?

La relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano estuvo en la mira del público mexicano por años, pero el tema cobró fuerza después de que De Llano afirmara durante una entrevista, en febrero de 2022, que mantuvo una relación sentimental con Sokol cuando ella tenía 17 años que, según contó, duró seis meses.

Después de dichas declaraciones, Sasha desmintió a De Llano y aseguró que el tiempo que duró su relación fue de casi cuatro años, comenzando cuando ella tenía 14 años y él 39.

Casi un mes después, el 6 de abril de 2022, la cantante explicó la situación de abuso sexual que vivió en su infancia a manos de quien en aquel entonces era su representante y le anticipó que se verían en los tribunales.

En julio de 2022, Sasha Sokol demandó a Luis de Llano por daño moral “al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor”.

Al año siguiente el producto fue condenado.

De Llano interpuso un amparo ante la SCJN, mismo que le fue negado.

De esta forma, se refrendó la sentencia de que el productor deberá:

ofrecer una disculpa pública a Sokol

tomar un curso especializado en prevención de conductas de abuso sexual

reparar económicamente el daño y

nunca más mencionar a Sasha Sokol ni lo ocurrido entre ambos cuando ella era menor de edad.

Con información de López-Dóriga Digital