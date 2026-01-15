Los nuevos tiempos de la SCJN, castiga a Chihuahua por hacer las cosas bien; debería cuestionar a los que no cumplen con la sanidad animal

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno lamentó la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que invalida el acuerdo que la gobernadora María Eugenia Campos Galván publicó en noviembre del 2024 para reforzar las medidas contra la plaga del gusano barrenador en el ganado.

Aseveró que Chihuahua es quien mejor ha defendido la actividad ganadera y que gracias a las medidas implementadas por el gobierno de Maru Campos, el Estado se mantiene libre de la plaga y mantiene su estatus fitosanitario.

“Aún así, por el lastre de otros estados o por políticas equivocadas desde la Federación, pues no hemos logrado que se reaperture la frontera para nuestros ganaderos y resulta que en este caso, la Suprema Corte, en una interpretación un poco extraña de esta controversia constitucional, lo que hace es castigar a Chihuahua por hacer las cosas bien”.

En este sentido, De la Peña Grajeda consideró que Chihuahua no excedió su facultades y que incluso, a principios del año pasado se firmó un acuerdo entre el Gobierno de Chihuahua y la Federación para reforzar las medidas contra el gusano barrenador.

El secretario manifestó que la resolución de la Corte termina por contradecir no sólo la decisión y la intención de la gobernadora de proteger a los ganaderos de Chihuahua, sino además las acciones convenidas entre Federación y Estado: “pareciera que no lo vieron o que no lo leyeron o no sé, pero pues es triste que desde la Suprema Corte se castigue o se señale a quien está haciendo las cosas bien. Me encantaría ver más bien que la Suprema Corte cuestione desde su óptica de custodia en la Constitución aquellos Estados que no han cumplido con su deber constitucional de resguardar la sanidad animal y por ende también la seguridad alimentaria de nuestro país, pero bueno, pues esos son los nuevos tiempos de la Suprema Corte”.