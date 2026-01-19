Los mercados mexicanos se recuperan y llegan a niveles récord; peso cierra en 17.58 por dólar

Ciudad de México. El peso y el mercado accionario mexicano se sobrepusieron a la aversión al riesgo de este lunes, con el resurgir de los aranceles, al cerrar la moneda en su mejor nivel desde junio de 2024 y el principal índice accionario en niveles históricos.

La divisa mexicana registró una apreciación diaria de 0.38 por ciento, para cerrar en 17.5801 pesos por dólar spot, nivel no visto desde el 5 de junio de 2024, cuando concluyó la sesión en el mercado al mayoreo en 17.5329 pesos por dólar.

La moneda nacional ligó este lunes siete ganancias consecutivas frente al dólar, y acumuló una apreciación de 2.25 por ciento, equivalente a 40 centavos.

Tras el intento de Donald Trump de tomar el control de Groenlandia y su amenaza de imponer aranceles a quienes se opongan, el sentimiento de riesgo empeoró, luego de que Europa afirmó que no cederá y prepara contramedidas.

Ante este escenario, el dólar se debilitó a nivel global. El índice DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de seis divisas internacionales, bajó 0.35 por ciento, a 98.850 unidades.

Sin los pasos de Wall Street, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió 0.49 por ciento, a 67 mil 467.82 puntos, su cuarto máximo histórico en lo que va de enero, apoyada por las ganancias de Grupo México de 2.90 por ciento; Peñoles, 1.84 por ciento; Arca Continental, 1.82 por ciento; Bajío, 1.72 por ciento.

A la espera de la participación de Donald Trump en el Foro Económico Mundial y ante el panorama geopolítico, los futuros de los índices accionarios estadounidenses caen uno por ciento en promedio, aunque no será hasta este martes cuando se reanude la actividad en la Bolsa de Nueva York, debido al cierre por festivo, con motivo de la celebración del ‘Día de Martin Luther King’, aunque no evita que los inversionistas activen las ventas en Bolsa.

El cruce de amenazas arancelarias otorga un impulso extra al oro. El activo refugio por excelencia marca nuevos máximos históricos cerca de los 4 mil 700 dólares la onza. Las tensiones geopolíticas y comerciales dan otro acelerón a la plata, muy por encima de los 94 dólares la onza.

También crece la atención sobre un próximo fallo de la Corte Suprema estadounidense que podría limitar la capacidad de Donald Trump, presidente de Estados Unidos para imponer tarifas unilaterales.