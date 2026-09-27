Los hijos de Ben Affleck se burlan de su vida amorosa y le recuerdan su historial de relaciones

Ben Affleck contó que sus hijos ya no toman tan en serio sus consejos sobre el amor y que uno de ellos incluso cuestionó su experiencia en las relaciones.

Ben Affleck descubrió que ser papá de adolescentes y adultos jóvenes también significa tener que rendir cuentas por el propio historial amoroso. El actor contó entre risas que sus tres hijos ya no reciben sus consejos sobre relaciones con la misma admiración de antes y que incluso se divierten recordándole sus propias experiencias sentimentales.

Durante su visita a Jimmy Kimmel Live!, el actor habló sobre la dinámica que mantiene con Violet, de 20 años; Fin, de 17, y Samuel, de 14, los tres hijos que comparte con Jennifer Garner.

Ben Affleck quiso darles consejos sobre el amor a sus hijos y recibió una burla

Ben Affleck explicó que, conforme sus hijos han crecido, él ha dejado de ser aquel “papá cool” que imaginaba. Ahora, cuando intenta intervenir en una conversación familiar, suele encontrarse con miradas cómplices entre sus hijos.

El momento ocurrió durante una cena familiar. Los hijos del actor hablaban sobre sus amigos, sus dramas y sus relaciones, un tema en el que Affleck consideró que tenía algo de experiencia que compartir.

El actor contó que intentó aportar algunas “lecciones” que había aprendido a lo largo de los años, pero la reacción de su hijo de 17 años fue inmediata.

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Cuando Ben comenzó a opinar sobre una relación, el adolescente le respondió: “Oh, ¿como si fueras un experto en relaciones?”. La ocurrencia provocó las risas del actor, quien reconoció que sus hijos ya lo ven como una especie de personaje dentro de las historias familiares.

“Me di cuenta de que soy la caricatura de esta historia”, explicó Affleck durante el programa, al describir las miradas que intercambian sus hijos cuando él empieza a hablar como padre.

A pesar de las bromas, el actor aseguró que está orgulloso de que sus hijos tengan ese sentido del humor y puedan cuestionarlo de esa manera.

El historial amoroso de Ben Affleck se convirtió en material para sus hijos

La relación de Affleck con el amor ha estado durante décadas en el centro de la conversación pública. El actor estuvo casado con Jennifer Garner, madre de sus tres hijos, entre 2005 y 2018, después de que ambos se separaran en 2015.

Posteriormente, Affleck retomó su relación con Jennifer Lopez, con quien había tenido un romance a principios de los 2000. La pareja se casó en 2022 y su divorcio quedó finalizado en 2025, después de dos años de matrimonio.

Así que, cuando el actor intenta compartir con sus hijos las lecciones que ha aprendido sobre las relaciones, ellos tienen suficiente contexto para devolverle la conversación.

Y no es la primera vez que Fin encuentra una manera de hacerle una broma relacionada con su vida personal. Ben Affleck también contó otra anécdota ocurrida cuando él y su hijo estaban en una librería. Mientras recorrían los estantes encontraron un libro titulado I’m Sorry for Everything.

La reacción de Fin fue inmediata: volteó a ver a su papá y le dijo que parecía el título de su autobiografía.

Lejos de molestarse, Affleck aseguró que la ocurrencia le dio risa y que, de alguna manera, se sintió orgulloso de sus hijos por tener ese sentido del humor.