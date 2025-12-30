Los Halcones se recuperan para sorprender a los Rams

Bijan Robinson corrió para 195 yardas, incluyendo un touchdown de 93 yardas, Zane González pateó un gol de campo de 51 yardas con 21 segundos restantes y los Halcones de Atlanta se recuperaron después de desperdiciar dos ventajas de 21 puntos para sorprender a Los Carneros de Los Angeles, clasificados a los playoffs, 27-24 ayer por la noche.

La carrera de touchdown de 93 yardas de Robinson fue la más larga en la historia de Atlanta y Jessie Bates III anotó en una devolución de intercepción de 34 yardas. Impulsados por esas jugadas clave, los Halcones lideraron 21-0 al medio tiempo y 24-3 al comienzo de la segunda mitad.

Matthew Stafford se recuperó de tres intercepciones para ayudar a los Carneros a empatar a 24. El pase de anotación de 11 yardas de Stafford a Puka Nacua con 2:46 restantes empató el juego.

Los Halcones (7-9) extendieron su racha ganadora a tres juegos mientras Robinson también estableció el récord de los Halcones de más yardas de scrimmage en una temporada.

Los Carneros abrirán los playoffs como visitantes, un resultado que se definió tras las victorias de sus rivales de la NFC Oeste, Seattle y San Francisco, el domingo. Llegaron a la noche como quintos preclasificados de la NFC y su motivación contra los Halcones era proteger ese puesto y el enfrentamiento de primera ronda contra un equipo de la NFC Sur, ya fuera Carolina o Tampa Bay.