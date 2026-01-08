Logró Policía Municipal orden de aprehensión contra “El Borre” por presunto delito de robo

Acusado de supuestamente agredir y robar a transportistas en la zona sur

H.Ciudad de Chihuahua, Chih., a 8 de Enero del 2026.- Gracias a las diligencias de investigación y campo de los elementos de la Unidad de Investigación Policial(UIP), de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, lograron fuera liberada una orden de aprehensión en contra de Edwin Eduardo A.S., alias “El Borre” por el supuesto delito de robo con penalidad agravada.

De inmediato los agentes montaron un operativo para la localización inmediata, logrando la detención sobre la avenida Venceremos y calle 27 de la colonia 11 de Febrero, para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Cabe mencionar que el detenido es el presunto responsable de los ataques cometidos en contra de transportistas en la colonia 11 de Febrero, hechos ocurridos durante el mes de noviembre y quien, gracias al apoyo de la tecnología como las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), fue identificado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.