Logramos reconocimiento de la nación N´dee/N´nee/Ndé o Apache como pueblo originario del estado de Chihuahua; era una deuda histórica

Arturo Medina, presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado, celebró la aprobación del reconocimiento de la Nación N´dee/N´nee/Ndé o Apache como pueblo originario del estado de Chihuahua, al considerar que se trata de un acto de justicia histórica y de reivindicación de derechos largamente postergados.

El legislador destacó que este reconocimiento representa un paso trascendental para la construcción de un Chihuahua más incluyente, respetuoso de su diversidad cultural y comprometido con la protección de los derechos de los pueblos originarios. Señaló que durante décadas la presencia, historia y aportaciones de la Nación Apache formaron parte esencial de la identidad de amplias regiones del estado, sin que ello se reflejara plenamente en el marco jurídico e institucional.

“Hoy saldamos una deuda histórica. Reconocer a la Nación N´dee/N´nee/Ndé o Apache como pueblo originario de Chihuahua significa reconocer su legado, su resistencia, su cultura y su derecho a formar parte de las decisiones que impactan su presente y su futuro. Es un acto de dignidad, de memoria y de justicia”, expresó Medina.

El diputado subrayó que el trabajo realizado para alcanzar este objetivo se construyó a partir del diálogo respetuoso con representantes de la comunidad, especialistas, organizaciones y autoridades, privilegiando en todo momento el principio de que ninguna decisión sobre los pueblos indígenas debe tomarse sin escuchar su voz.

Asimismo, indicó que este reconocimiento fortalece el marco de derechos colectivos de los pueblos originarios en Chihuahua y abre nuevas oportunidades para impulsar políticas públicas orientadas a preservar su identidad cultural, promover su desarrollo y garantizar una participación efectiva en la vida pública del estado.

Arturo Medina reiteró que desde la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas continuará impulsando acciones que permitan avanzar hacia una sociedad más justa, donde la riqueza cultural de los pueblos originarios sea reconocida, respetada y valorada como parte fundamental del patrimonio de Chihuahua.

“Este es un logro que pertenece a la Nación N´dee o Apache y a todas las personas que durante años mantuvieron viva esta causa. Hoy Chihuahua da un paso importante para reconciliarse con su historia y para construir un futuro más incluyente para todas y todos”, concluyó.