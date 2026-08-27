Localizan sin vida y en avanzado estado de descomposición a hombre desaparecido desde el sábado

Un hombre de 37 años, quien se encontraba desaparecido desde el pasado sábado, fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición en un terreno baldío ubicado entre las calles 23 de Septiembre y Retorno del Sol, en la colonia La Joya.

Fueron familiares del hombre quienes realizaron el hallazgo, debido a que su domicilio se encuentra en las inmediaciones del lugar. Al revisar el terreno, localizaron al hombre tendido boca arriba.

De acuerdo con familiares, la víctima tenía problemas de adicción a sustancias y consumía cristal. Señalaron que en algunas ocasiones permanecía varios días fuera de su domicilio, sin embargo, en esta ocasión habían transcurrido más días de lo habitual, por lo que comenzaron a buscarlo.

El hombre vestía un pantalón café y una playera negra al momento de ser localizado.

Elementos de la Fiscalía General del Estado y personal del Servicio Médico Forense acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo, con el objetivo de determinar mediante los estudios periciales la causa de muerte.

La zona fue acordonada mientras agentes investigadores recababan evidencias y se realizaban las primeras indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.