Localizan narcomensaje en barda de la Secundaria Federal 4

Un mensaje presuntamente firmado por la delincuencia organizada se localizó en una barda perimetral de la Secundaria Federal 4, ubicada en la calle 12 1/2 y Chapultepec, en la colonia El Palomar.

El hallazgo se reportó a la línea de emergencias 911 por lo que elementos de la Policía Municipal arribaron para acordonar el área y notificar a la Fiscalía General del Estado.

El mensaje lanza una amenaza contra quienes se dedican a la venta de drogas, aclarando no tener problemas con las autoridades y presuntamente firmado por “El Fredy”.