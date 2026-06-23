Olivia Rodrigo crea Daisy Chain Fields, un festival de música con un cartel exclusivamente femenino

Olivia Rodrigo continúa expandiendo su impacto más allá de la música. La cantante anunció la creación de Daisy Chain Fields, un nuevo festival que reunirá a algunas de las artistas más importantes de la actualidad en un cartel conformado exclusivamente por mujeres y bandas lideradas por mujeres. El evento se celebrará el próximo 29 de agosto en el Great Park de Irvine, California.

Además de presentarse como artista principal, Olivia Rodrigo estará acompañada por figuras como Chappell Roan, Doechii, Mitski, KATSEYE, Garbage, The Breeders, Bikini Kill y Santigold. Además, contará con la participación especial de figuras como Stevie Nicks, Karen O y Sarah McLachlan, en una combinación que reúne a artistas de distintas generaciones dentro de la música.

Sin embargo, Daisy Chain Fields no solo busca convertirse en una cita importante para los seguidores del pop, el rock y la música alternativa. El festival también tendrá un fuerte componente social, ya que el 100% de las ganancias netas será destinado a organizaciones dedicadas a promover los derechos, la salud y el bienestar de mujeres y niñas. Entre ellas se encuentran Planned Parenthood, Baby2Baby y el Center for Reproductive Rights.

A través de sus redes sociales, Olivia Rodrigo describió el proyecto como un sueño que llevaba años imaginando y una oportunidad para demostrar que la música, la comunidad y la creatividad pueden convertirse en herramientas de cambio social. La iniciativa también está alineada con Fund 4 Good, la organización impulsada por la cantante para apoyar programas enfocados en la educación de niñas, los derechos reproductivos y la prevención de la violencia de género.