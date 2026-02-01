Localizan hombre ejecutado en la colonia Valles de Chihuahua

Un hombre sin vida fue localizado está mañana al sur oriente de la ciduad, presenta lesiones por arma de fuego.

El cuerpo del hombre ejecutado fue localizado con varios disparos de proyectil de arma de fuego calibre 9 mm sobre la calle 19 entre Valle de los reyes y Valle dorado en la Colonia Valles de Chihuahua al suroriente de la ciudad.

La víctima viste chamarra en color gris pantalón de mezclilla azul y zapatos de trabajo en color negro el cual se encuentra boca abajo enseguida de unos escombros.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar y acordonar el perímetro apoyados por ejército mexicano posteriormente arribaron agentes ministeriales y peritos de la fiscalía para recabar la evidencia en torno al hecho violento.