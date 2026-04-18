Localizan dos laboratorios de metanfetamina en la sierra, entre Morelos y Guachochi

En operativo conjunto de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, localizaron dos laboratorios al parecer de producción de drogas sintéticas y un campamento con víveres para consumo humano.

El hallazgo tuvo lugar a unas 9 horas de la ciudad de Chihuahua, en una zona colindante entre los municipios de Guachochi y Morelos.

En un primer campamento y laboratorio, un área abierta de aproximadamente 850 metros cuadrados, dividido en 5 áreas:, se localizó lo siguiente:

19 tambos de mil litros.

2 calderas y tarimas con costales con la leyenda “Tquisa”

17 contenedores de mil litros.

01 baño.

2 contenedores de agua.

14 depósitos con acetona.

14 contenedores con un material blanco.

16 contenedores con un material color negro.

15 hornos.

7 depósitos donde conecta por medio de mangueras los hornos.

10 depósitos chicos.

61 cilindros de gas conectados.

42 cilindros de gas.

4 depósitos de un material negro.

Un montón de costales con material blanco sin leyendas.

33 de contenedores de mil litros

El segundo campamento- laboratorio, en un área abierta de 40 metros aproximadamente, se localizaron :

01 deposito de costales con material color blanco.

02 condensadores.

02 calderas.

06 contenedores de 1000 litros.

05 botes con material liquido.

También se encontró un campamento de aproximadamente 20×15 metros, con víveres para consumo humano.

Una vez que se levantaron las evidencias correspondientes.