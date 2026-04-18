Localizan dos laboratorios de metanfetamina en la sierra, entre Morelos y Guachochi

En operativo conjunto de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, localizaron dos laboratorios al parecer de producción de drogas sintéticas y un campamento con víveres para consumo humano.
El hallazgo tuvo lugar a unas 9 horas de la ciudad de Chihuahua, en una zona colindante entre los municipios de Guachochi y Morelos.
En un primer campamento y laboratorio, un área abierta de aproximadamente 850 metros cuadrados, dividido en 5 áreas:, se localizó lo siguiente:
19 tambos de mil litros.
2 calderas y tarimas con costales con la leyenda “Tquisa”
17 contenedores de mil litros.
01 baño.
2 contenedores de agua.
14 depósitos con acetona.
14 contenedores con un material blanco.
16 contenedores con un material color negro.
15 hornos.
7 depósitos donde conecta por medio de mangueras los hornos.
10 depósitos chicos.
61 cilindros de gas conectados.
42 cilindros de gas.
4 depósitos de un material negro.
Un montón de costales con material blanco sin leyendas.
33 de contenedores de mil litros
El segundo campamento- laboratorio, en un área abierta de 40 metros aproximadamente, se localizaron :
01 deposito de costales con material color blanco.
02 condensadores.
02 calderas.
06 contenedores de 1000 litros.
05 botes con material liquido.
También se encontró un campamento de aproximadamente 20×15 metros, con víveres para consumo humano.
Una vez que se levantaron las evidencias correspondientes.