Localizan dos hombres sin vida en el río Sacramento

El hallazgo de dos personas sin vida al interior del río Sacramento provocó la tarde de este día una amplia movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia al norte de la ciudad.

El reporte se atendió en las inmediaciones de la vialidad Sacramento y su cruce con la vialidad Los Nogales, en la colonia Los Minerales, donde autoridades confirmaron la presencia de dos cuerpos dentro del cauce, por lo que de inmediato se procedió al acordonamiento del área y se notificó a la Fiscalía General del Estado.

De manera preliminar, se informó que se trata de dos hombres localizados entre la maleza, en posición boca abajo y en una zona visible del río. Uno de ellos tendría una edad aproximada de 50 años, mientras que el segundo rondaría los 35; ambos presentaban indicios de violencia.

Trascendió que elementos del Cuerpo de Bomberos se encontraban realizando labores por un incendio de maleza en el sector cuando recibieron una llamada anónima que alertó sobre la presencia de los cuerpos, lo que derivó en la intervención de las autoridades.

Personal de la Fiscalía llevó a cabo el procesamiento de la escena, el levantamiento de los cuerpos y el inicio de la carpeta de investigación correspondiente para determinar la identidad de las víctimas, así como las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.