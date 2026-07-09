Hallan cuerpo sin vida envuelto en una lona en la carretera Aldama–Chihuahua

El cuerpo sin vida de un hombre, envuelto en una lona de color gris y con visibles huellas de violencia, fue localizado la mañana de este jueves a un costado de la carretera que conduce de Aldama a Chihuahua.

El hallazgo se registró a la altura del kilómetro 20, en el entronque de acceso a la comunidad de La Mesa, en el municipio de Aldama. De acuerdo con el reporte, personas que transitaban por la zona observaron el cuerpo abandonado a un costado de la caja de un tráiler y dieron aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias.

Los primeros respondientes fueron elementos de la Policía Municipal de Aldama, quienes acordonaron el área para preservar la escena y solicitaron el apoyo de las corporaciones correspondientes.

Posteriormente arribó personal del Ejército Mexicano, así como agentes de la Agencia Estatal de Investigación y peritos de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, quienes realizaron el procesamiento de la escena, recabaron los indicios y efectuaron el levantamiento del cuerpo.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para establecer la causa precisa del fallecimiento, además de continuar con las investigaciones para lograr su identificación y esclarecer los hechos.

Cabe recordar que esta mañana apareció una narcomanta al sur de la capital, la cual hablaba de una limpia.