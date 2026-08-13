Localizan cuerpo de hombre arrastrado por la corriente en Aldama

El cuerpo sin vida de un hombre, en avanzado estado de descomposición y sin ropa, fue localizado en un arroyo ubicado en una brecha entre Rancho Los Leones y Rancho Largo, en el municipio de Aldama.

Personas que circulaban por la zona observaron el cuerpo, que habría sido arrastrado por la corriente y quedó atorado entre mezquites, por lo que dieron aviso al número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal de Aldama acudieron al lugar y aseguraron la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las investigaciones y del levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se ha informado la identidad del hombre ni las causas de su muerte.