Localizan cuerpo calcinado en arroyo de la colonia Diego Lucero

El cuerpo de una persona sin vida envuelto en una cobija completamente calcinado fue encontrado al interior de un arroyo en la colonia Diego Lucero, es el cuarto hecho de calcinados en 24 horas.

El hecho se registró en la calle César Sandino e Ignacio Rodríguez cruce con Che Guevara de la colonia Diego Lucero, donde se había reportado un incendio simple.

Primeramente acudieron elementos de la Policía Municipal quienes solicitaron el apoyo de bomberos que llegaron de inmediato y se enfocaron el incendio posteriormente se percataron de que se trataba de una persona por lo que fue acordonado de inmediato.

Agentes ministeriales y peritos de la fiscalía recabaron la evidencia en torno derecho para una posterior investigación sería el cuarto cuerpo calcinado en tres hechos diferentes desde el día de ayer.