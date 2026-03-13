Localizan a mujer sin vida en vivienda de la colonia Lealtad

La tarde de este viernes fue localizada una mujer sin vida dentro de un domicilio ubicado en las calles Urueta y 33, en la colonia Lealtad, lo que movilizó a corporaciones policiacas.

La víctima fue identificada como Brenda Mendoza, de 27 años, cuyo cuerpo presentaba diversas heridas, sin que autoridades hayan precisado el objeto con el que fueron causadas. Agentes indicaron que el cuerpo ya se encontraba rígido, por lo que se presume que el fallecimiento ocurrió durante la noche o madrugada.

De manera preliminar, se informó que se sospecha de la posible participación de su pareja sentimental, mientras continúan las investigaciones.

Vecinos señalaron que la vivienda era presuntamente utilizada como picadero. Elementos de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) se hicieron cargo de la escena y de las indagatorias correspondientes.