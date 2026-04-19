Localizan a hombre sin vida en plena banqueta de la colonia Cerro de la Cruz

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue localizado sin vida sobre una banqueta de la calle privada del JJ calvo cruce con 70 en la colonia Cerro de la Cruz.

Los primeros en llegar fueron elementos de la policía estatal quienes solicitaron el apoyo de autoridades arribando agentes ministeriales y peritos de la fiscalía quienes recabaron la evidencia en torno al hecho para una posterior investigación.

Cabe destacar que el cuerpo no presenta huellas de violencia o heridas de algún arma.

Al lugar acudieron elementos de la célula mixta quienes acordonaron la zona para iniciar con la investigación.