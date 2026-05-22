Localizan a hombre sin vida en camino a Carrizalillo

Un hombre fue localizado sin vida en calles de la colonia Carrizalillo, hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

Se trata de un hombre de aproximadamente 65 años quien fue encontrado en calles 86 y casi camino a Carrizalillo cerca del panteón municipal 4, tirado en el suelo y junto a una bicicleta, se desconoce su identidad.

Elementos de la policía municipal atendieron el reporte y acordonaron el perímetro, asimismo agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado recaban evidencia para inicial las investigaciones, pues hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del hombre.