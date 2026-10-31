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Localizan a hombre muerto y en avanzado estado de descomposición dentro de una tapia

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en avanzado estado de descomposición al interior de una tapia ubicada en la colonia Granjas de Sacramento, a la altura del kilómetro 23 de la carretera Chihuahua-Juárez. El hallazgo ocurrió en unos predios baldíos, aproximadamente a kilómetro y medio de ingreso por la calle Brisas.

De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver se encontraba en una de las esquinas de la construcción, en posición hincada y con evidentes signos de descomposición, por lo que se solicitó la presencia de las autoridades.

Agentes de la Policía Estatal fueron los primeros respondientes y procedieron a acordonar el área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense se hicieron cargo de las diligencias correspondientes, así como del levantamiento del cuerpo, a fin de determinar las causas de muerte y establecer la identidad de la víctima.

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