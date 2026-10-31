Ana Pazos lleva el networking femenino a una cancha de pádel

Con su propuesta ‘The Club: Leading Women by AP’, la coach empresarial y conferencista Ana Pazos reunió a empresarias, creadoras de contenido y caras del lifestyle en una tarde de conversación, brindis y pádel.

Desde el inicio, Leading Women by AP ha acompañado a mujeres en su camino hacia el éxito personal y profesional. Con ‘The Club – Padel Session’ se pusieron en el centro conversaciones en un formato íntimo y participativo durante una experiencia privada.

‘Women Shaping What’s Next’

Bajo el contexto del empoderamiento empresarial femenil, el 23 de octubre Padel Co Chapultepec fue sede de un encuentro donde se impulsó un intercambio de experiencias y perspectivas basadas en ambición, evolución profesional, bienestar y libertad en el ámbito empresarial enfocado a las mujeres.

El grupo de mujeres emprendedoras, creadoras de contenido y empresarias fue lidereado por Ana Pazos. (Cortesía)

Ana Pazos, fundadora de ‘Leading Women by AP’, compartió que las conexiones más poderosas no se miden por cuántas personas conoces, sino por lo que se vuelve posible cuando conectas de verdad; y por ese motivo, en colaboración con distintas marcas, quiso construir ‘The Club’.

‘Leading Women by AP’ ha transformado la vida y la presencia de más de 25,000 mujeres en América Latina. (Leonardo Gómez)

Este encuentro llevó el networking más allá del intercambio de contactos, lo convirtió en un espacio seguro y relevante, donde cada una de las invitadas pudo compartir ideas, experiencias y momentos que dan pie a colaboraciones reales; al tomar en cuenta que cada una de ellas es profesional en su área y tienen una amplia trayectoria que puede contribuir a las ideas y proyectos de las demás.

Después de la conversación, las invitadas trasladaron su energía a la cancha de pádel para disfrutar de partidos cortos, convirtiendo el encuentro en un espacio de juego, complicidad y nuevas relaciones.

El pádel dejó de ser una competencia para convertirse en un lenguaje compartido: juego, complicidad y nuevas relaciones. (Leonardo Gómez)

‘The Club’ fue posible gracias a la colaboración con distintas marcas que se sumaron al evento, tales como Padel Co Chapultepec, Latte Latte, Win y La Marca Prosecco. A su vez se sumaron Estefanía y Ángela Almada con María Noel. Cada una de estas figuras contribuyó para hacer del evento un encuentro inolvidable y lograr el impulso de las conexiones reales y el crecimiento de las mujeres en el área empresarial.