Detienen policías municipales a dos personas por presuntos delitos contra la salud en el Centro

-Aseguraron motocicleta

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 30 de octubre de 2026.- Policías municipales detuvieron a un hombre y una mujer en la colonia Centro, tras localizarles dos bolsas con una hierba con características similares a la marihuana.

La intervención ocurrió cuando agentes del Distrito Ángel realizaban recorridos de prevención y vigilancia por las calles 21ª y Pedro Moreno, donde observaron una motocicleta que circulaba sin luces, con dos personas a bordo.

Tras indicarles que detuvieran su marcha y efectuar una inspección superficial, donde los policías localizaron una bolsa con la aparente droga a Francisco P. Q., de 43 años, y unas más a Karina Paola C. E., de 25 años.

Ambas personas fueron trasladadas a la Comandancia Sur para su registro y posteriormente puestas a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, junto con la sustancia asegurada, para las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.