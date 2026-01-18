Localizan a hombre ejecutado en la colonia Avícola Francisco Villa

Esta mañana fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida en la colonia Avícola Francisco Villa, localizada al norte de la ciudad.

Se trata de un masculino el cual presentaba heridas de proyectil de arma de fuego y se encontraba debajo de unas llantas esto sobre la prolongación de la Avenida de las Industrias cruce con un poste 36 cerca de la colonia antes mencionada.

Al lugar acudieron elementos de la policía municipal quienes fueron los primeros respondientes, realizaron el acordonamiento del perímetro.

Asimismo arribareon integrantes de la célula BOI agentes ministeriales y peritos de la fiscalía quienes recaban evidencia del hecho para realizar una investigación.