Localizan a adulto mayor sin vida y en descomposición en la colonia Lealtad II

Un hombre de aproximadamente 80 años fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de su vivienda, ubicada en la colonia Lealtad II, al sur de la ciudad de Chihuahua.

De manera preliminar, se estima que llevaba al menos una semana sin vida.

El hallazgo se registró en un domicilio situado en el cruce de las calles Privada Melchor Guaspe y Pacheco, donde elementos de la Policía Municipal acudieron para verificar el reporte y confirmar la situación.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las diligencias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento y esclarecer las circunstancias en que ocurrió.