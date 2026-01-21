Localiza Fiscalía de Distrito a niña con Alerta Amber, se entregó a Tribunal Familiar

La Fiscalía de Distrito Zona Centro informa que el 14 de enero del año en curso, se presentó una denuncia por sustracción de menores, en perjuicio de la niña de iniciales S.G.P.C., de 9 años de edad, en la ciudad de Chihuahua.

Privilegiando el interés superior del bienestar de la menor, se comenzaron las diligencias a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual, y contra la Familia, para dar con su paradero.

Paralelamente, se solicitó la Alerta Amber, la cual fue concedida el martes 20 de enero de 2026, y difundida a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer (FEM).

Como resultado, la niña S.G.P.C. fue localizada este miércoles 21 de enero de 2026, y fue entregada al Tribunal de lo Familiar, autoridad que resolverá lo conducente, conforme a derecho.

De igual manera, el padre de la niña, compareció ante el agente del Ministerio Público de la referida Unidad Especializada, en calidad de presentado para rendir su declaración.

Cabe señalar que la indagatoria ministerial, a cargo de la Fiscalía de Distrito, continuará para determinar la existencia o no de un posible delito, en todo momento apegados a derecho.