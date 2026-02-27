Localiza FGE Zona Sur a parralense desaparecido en Querétaro

Derivado de la activación de los protocolos de búsqueda coordinados por la Fiscalía de Distrito Zona Sur, se logró localizar a un masculino originario de la ciudad de Parral, reportado como desaparecido en el estado de Querétaro.

La persona de nombre Héctor Alfonso A. V., de 39 años de edad, fue encontrada este viernes 27 de febrero cuando llegó a la ciudad de Parral.

Fue presentado ante el Agente del Ministerio Público, en donde declaró que su ausencia fue voluntaria y que no fue víctima de la comisión de un delito.

Explicó que se encontraba trabajando en Querétaro y que fue despedido, por lo que se trasladó a San Luis Potosí sin notificar sus familiares sobre su paradero, hasta que decidió regresar a esta ciudad.

Con su reintegración a su núcleo familiar, se concluyó con los protocolos de búsqueda y se dio de baja el reporte de ausencia.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas, para brindar certeza y tranquilidad a las familias.