Localiza FGE Noroeste a menor de edad reportada como desaparecida en NCG

En una investigación ininterrumpida y la efectiva activación de los protocolos de búsqueda, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, localizaron sana y salva a la adolescente de iniciales P.Y.V.V., quien contaba con reporte de ausencia en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

El reporte establecía que la menor de 15 años de edad, se ausentó de su domicilio el 20 de enero de 2026, por lo que sus familiares acudieron a reportar el hecho.

A través de las investigaciones, este jueves 29 de enero se logró dar con su paradero en la intersección de las calles Callejón 19 y Carranza del municipio de Nuevo Casas Grandes.

Fue llevada ante el Ministerio Público para escuchar su declaración como parte de las indagatorias para establecer si no fue víctima de algún delito.