Localiza FEM Noroeste a mujer con reporte de ausencia

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Noroeste, localizaron a Cristal América O. S., quien contaba con reporte de desaparición desde el 23 de mayo de 2026.

La mujer de 20 años de edad, fue localizada sana y salva en la calle General Prolongación I. Madero s/n, de la colonia Nogales, en Nuevo Casas Grandes, y fue llevada ante el Ministerio Público, para ser escuchada su declaración.

Esta representación social agradece la difusión y socialización de las pesquisas para obtener mayor información que permitiera dar con el paradero de las personas ausentes.

Además, se recuerda a la ciudadanía que no es necesario esperar para reportar una ausencia o desaparición de una femenina, se debe acudir de inmediato ante el Ministerio Público de la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes.