Localiza FEM en Cuauhtémoc a una adolescente con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua

Como resultado de la búsqueda inmediata de niñas, adolescentes y mujeres con reporte de ausencia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, localizaron sana y salva a la adolescente de iniciales S.Y.E.I., de 16 años de edad, de la ciudad de Chihuahua.

El reporte fue interpuesto por sus familiares el 26 de julio del año ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, cuyos agentes lograron localizarla ayer lunes 24 de agosto en el estacionamiento del parque El Mirador en la ciudad de Cuauhtémoc.

En la entrevista ministerial, la adolescente señaló que no fue víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

Esta Fiscalía agradece la difusión y socialización de las pesquisas con el fin de optimizar las labores de búsqueda de personas, así mismo, se reitera que no es necesario esperar para interponer un reporte de ausencia ante la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes en la ciudad de Chihuahua, ubicada en la calle 51 y Rosales, colonia Popular.