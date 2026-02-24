Localiza FEM a madre e hija con reporte de ausencia en Meoqui

Derivado de la activación inmediata de mecanismos de búsqueda y localización, agentes investigadores localizaron a Martha Aidé G. L. de 22 años de edad y D.M.G.P de 2 años de edad, quienes contaban con reporte de ausencia ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

Su familia presentó reporte ayer, 23 de febrero por la tarde noche en la ciudad de Chihuahua luego de haber sido vistas por última vez el 04 de febrero del 2026.

Fue en una colaboración ministerial entre autoridades de la FEM en Chihuahua y Meoqui que se logró dar con el paradero de madre e hija, quienes fueron localizadas en la colonia Lázaro Cárdenas en dicho municipio.

Posteriormente, fueron entrevistadas por personal de la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres, quienes corroboraron su estado de salud; se descartó que hubieran sido víctimas de algún delito y refirieron que su ausencia fue voluntaria.

Esta representación social agradece la difusión de las pesquisas en medios de comunicación y redes sociales con el fin de optimizar las acciones de búsqueda.