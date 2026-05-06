Localiza FEM a adolescente que contaba con reporte de ausencia en la colonia Junta de los Ríos

En apego a la activación inmediata de búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres extraviadas, elementos de la Agencia Estatal de Investigación localizaron sana y salva a la adolescente de iniciales V.Y.N.R. de 15 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

La noche de ayer martes 05 de mayo, sus familiares reportaron que la menor de edad se había ausentado en la colonia Junta de los Ríos, por lo que la Unidad de Investigación de Niñas, Adolescentes y Mujeres, activó el Protocolo Alba, siendo localizada esta mañana en la colonia Cerro Coronel 2, en la ciudad de Chihuahua.

Al ser entrevistada por un agente del Ministerio Público, refirió que su ausencia fue voluntaria y que no fue víctima de algún delito.