Localiza AEI sana y salva a menor de edad que se ausentó en Aldama

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro en la Unidad de Investigación del municipio de Aldama, localizaron sana y salva a la adolescente de iniciales A. C. C., de 16 años de edad.

Familiares de la menor de edad, interpusieron el reporte de ausencia toda vez que el pasado miércoles 25 de febrero, perdieron su comunicación, generándose los protocolos de búsqueda e investigación para dar con su paradero.

En su declaración ante la autoridad ministerial, señaló que se ausentó por su propia voluntad y que no fue víctima de algún delito.