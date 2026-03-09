Lo vinculan a proceso por intento de homicidio en el municipio de Bocoyna

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, expuso datos de prueba que permitieron a un Juez de Control, dictar auto de vinculación a proceso en contra del imputado Abelardo G. C., por los delitos de tentativa de homicidio y daños.

El Juez conocedor de la causa penal, estableció un plazo de un mes y medio para el cierre de la investigación complementaria.

La detención de Abelardo G. C., de 60 años de edad, se llevó a cabo por agentes ministeriales, el 28 de febrero de 2026, en la localidad de Pitorreal, municipio de Bocoyna.

La investigación ministerial establece que el 24 de diciembre del 2025, el imputado, junto con diversos sujetos, llegó a la casa de las víctimas, cuando estás se hallaban a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet, línea Silverado, modelo 2002, y les dispararon en repetidas ocasiones con armas de fuego largas.

Los atacantes continuaron disparando contra las víctimas, mientras buscaban refugiarse en la vivienda, causando por los disparos una lesión en un ojo a una de las víctimas.