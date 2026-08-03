Lo vinculan a proceso penal por violencia familiar contra su madre en Parral; la agredió con un machete

En apego a una indagatoria a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), agentes del Ministerio Público expusieron suficientes argumentos incriminatorios que acreditaron la probable participación de César Omar A. A., en el delito de violencia familiar cometido en agravio de su madre en la ciudad de Parral.

De acuerdo con los antecedentes vertidos por esta representación social, al medio día del 24 de julio del 2026, en las inmediaciones de la colonia Héroes de la Revolución, la víctima fue agredida por el imputado con un machete, además de insultarla porque no lo despertó para ir a trabajar, amenazándola de muerte.

Con motivo de tales hechos, fue detenido en flagrancia por personal de Seguridad Pública municipal, y puesto a disposición de una Jueza de Control adscrita al Tribunal Especializado en Violencia de Género del Distrito Judicial Hidalgo, quien lo vinculó a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.