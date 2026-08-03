Index lanzará Feria del Empleo 2026 en septiembre

Myrna de las Casas, Directora de Index Chihuahua dio a conocer que el próximo 7 de septiembre se realizará la Feria del Empleo Index.

Ante la alta demanda de más colaboradores por parte de empresas agremiados a Index se dará este proyecto que busca dar 1000 vacantes.

Esto es parte de una buena respuesta para el tema de inversión en el estado, reiterando que es una señal de crecimiento para los próximos años.

Cabe destacar que pronto darán a conocer más detalles de horarios y requisitos que se necesiten. Index lanzará