Santa Fe Klan acusa agresión policial; dependencia afirma que atendió denuncia vecinal

El cantante Santa Fe Klan acusó, a través de redes sociales, presuntos ataques contra sus trabajadores por parte de elementos de la Policía Municipal de Guanajuato Capital.

El rapero, originario de Guanajuato, mencionó que policías municipales dispararon o atacaron su tienda ubicada en el barrio de Santa Fe.

“Los policías de Guanajuato les dispararon a mis carnales en mi tienda en la Santa Fe por estar cantando canciones afuera de la tienda”.

En el mensaje, el cantante también aseguró que elementos de la Policía Municipal intentaron ingresar a su propiedad e incluso afirmó que estos pudieron llegar hasta su habitación.

“Aquí tengo los videos de todo. Los tengo grabados como se están brincando a mi cuarto”.

Asimismo, dijo contar con información de los agentes municipales que, según dijo, trataron de entrar a su propiedad. Además, responsabilizó a las autoridades de cualquier situación que pudiera poner en riesgo la seguridad de su familia o causar daños materiales en sus negocios.

“Tengo nombres de los polis, placas y números de patrullas por si algo le pasa a mi familia o por si algo se me pierde en mis estudios, tienda, barberías o tatuajes. Tenemos cámaras en todo el barrio”.

El cantante también señaló que estaba siguiendo lo ocurrido a través de las cámaras de vigilancia instaladas en el barrio de Santa Fe, ya que actualmente se encuentra en Hermosillo, Sonora.

Por su parte, la Policía Municipal reportó que tuvo conocimiento de una presunta riña donde hubo el riesgo de que existiera un lesionado a través de una llamada anónima a la línea de emergencia 911. A su arribo, durante la intervención hubo un enfrentamiento que dejó a un elemento herido.

Los elementos localizaron indicios balísticos, por lo que se tuvo que llamar a la fiscalía para que esta también participara. Adicionalmente, se abrió una pesquisa interna para investigar la actuación de los elementos.

Hasta el momento, ninguna dependencia ni el Gobierno de Guanajuato Capital se ha pronunciado sobre los señalamientos realizados por el rapero en redes sociales.

Aunque informaron que él también ha disparado armas de fuego y por ese motivo se están haciendo las investigaciones.