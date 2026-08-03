Le revocan suspensión condicional del proceso por incumplir con resolución judicial por violencia familiar

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), lograron que se revocara la suspensión condicional del proceso en contra de Jesús Antonio N. R., por su probable participación en el delito de violencia familiar en agravio de una víctima.

Lo anterior, por incumplir con una resolución judicial que estableció condiciones y el pago de la reparación del daño, así como por no acudir ante el Tribunal en mayo del 2026. La jueza conocedora de la causa penal en el Distrito Judicial Morelos, resolvió que enfrentará su situación legal bajo prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

Cabe mencionar que fue detenido con una orden de aprehensión ejecutada el 30 de julio del 2026 por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en la colonia 20 Aniversario, en la ciudad de Chihuahua y puesto a disposición del Tribunal que lo requería y se fijó como fecha para la audiencia intermedia el 18 de septiembre del 2026.