Aspirantes a la UNAM liberan y se concentran frente a rectoría Insurgentes; mantienen exigencia de que se respete su puntaje

Ciudad de México. Después de 2 horas y media, los aspirantes al examen de admisión de la UNAM que obtuvieron altos puntajes y rechazan repetir la prueba en el examen de control, liberaron la avenida Insurgentes Sur y su cruce con Copilco.

Regresan a la torre de Rectoría para insistir en una solución al señalar que no fue trampa, sino esfuerzo con el que obtuvieron su alto puntaje

Antes mantuvieron cerrada la avenida Insurgentes Sur frente a la torre de Rectoría de la institución.

Al mediodía de este lunes se concentraron para protestar contra el examen de control, exigiendo que se respete su puntaje. Una hora después decidieron bloquear Insurgentes Sur en ambas direcciones, para manifestar su repudio a la decisión de la Comisión Técnica de que se repita un examen que no está mencionado en la convocatoria.

Los manifestantes señalaron que entregarán un pliego petitorio para exigir que se respeten los meses de estudio que dedicaron para prepararse para el examen. Aseguran que estuvieron casi un año y que es injusto que les digan que deben repetir el examen.