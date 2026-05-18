Lo sentencian por violar a una menor en el “Albergue Jornalero”, en Jiménez

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una sentencia condenatoria de 13 años de prisión, dictada por un Juez de Control del Distrito Judicial Jiménez, en contra de Macario P. B., por el delito de violación con penalidad agravada.

Ante los datos de prueba expuestos por esta representación social durante el proceso penal, el imputado se acogió a un procedimiento especial abreviado, y aceptó su responsabilidad penal por hechos registrados el 26 de julio de 2024, cuando agredió sexualmente a una menor de edad en el “Albergue Jornalero”, ubicado en el municipio de Jiménez.

Hechos por los que fue detenido en mayo de 2025 por elementos de la Agencia Estatal de Investigación que lo encontraron en Torreón, Coahuila, en donde con el apoyo de las autoridades de dicho lugar, le ejecutaron una orden de aprehensión.

El Juez de Control que conoció la causa penal, analizó las pruebas y argumentos incriminatorios para dictar la pena de prisión en contra de Macario P.B., condenándolo también a pagar 10 mil pesos por concepto de la reparación del daño.

El trabajo de esta representación social fue contundente en las pruebas expuestas para lograr dicha resolución en contra del agresor, con el fin de dar castigo a quien agredió y faltó a la integridad física y moral de una menor de edad, a quien se le garantizó su derecho a la justicia.