Lo que Salma Hayek nos contó de la película con la que regresa a México

En una conferencia de prensa con la presidenta Claudia Sheinbaum, la actriz y productora Salma Hayek emocionó al público al hablar de su nuevo largometraje que se está filmando en Veracruz, su estado natal.

Visiblemente conmovida, Hayek destacó que, tras años de trabajar fuera de México, este proyecto representa una “carta de amor a México” —una película que finalmente pudo realizar en territorio mexicano gracias a las políticas de apoyo que están transformando la industria audiovisual del país.

Durante el evento en el Palacio Nacional, Hayek agradeció a Sheinbaum el respaldo que ha recibido el cine nacional, resaltando que “quizá lo que no teníamos era esta presidenta” —una frase que se volvió uno de los momentos más citados de la conferencia— al referirse al nuevo paquete de incentivos fiscales que facilitan la producción de cine en México.

Contó que, en el pasado, cuando intentó traer su proyecto al país, enfrentó dificultades para conseguir financiamiento local y que muchas veces recibió apoyos sólo si filmaba en el extranjero.

Cuando vean las locaciones de mi película, las joyas que nunca se han visto, que nosotros mismos no sabíamos que había y ojalá no se vayan a explotar, pero sí que entré tantito poco más a la economía y el turismo (…), hay muchísimo talento detrás de las cámaras y se va a poder seguir creciendo la industria, va a ser una proyección inmensa artística, cultural y gastronómica".

Además, la actriz destacó la importancia de los incentivos y el respaldo de las autoridades locales, en especial de Veracruz y Quintana Roo, para que el rodaje avance y genere derrama económica, empleo y turismo en las comunidades donde se filma.

También aprovechó para promover el fortalecimiento de historias mexicanas en el cine y en las plataformas globales, insistiendo en la necesidad de contar narrativas que resuenen tanto nacional como internacionalmente.