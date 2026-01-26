“Lo espero en el Quinto Distrito para que dé la cara a los ciudadanos”: Xóchitl Contreras reta al alcalde Cruz Pérez Cuéllar

La diputada del Partido Acción Nacional, Xóchitl Contreras, lanzó un reto directo y frontal al presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez, para que deje el discurso cómodo y enfrente la realidad que viven las familias juarenses.

“Lo espero en el Quinto Distrito. Acompáñeme a una consulta ciudadana real, sin filtros, sin acarreados y sin discursos maquillados. Vamos a preguntarle a la gente cómo le está yendo con los incrementos al impuesto predial que su gobierno les impuso”, declaró la legisladora.

Xóchitl Contreras fue contundente al señalar que no basta con presumir recaudación cuando los ciudadanos no ven resultados en sus colonias ni en sus fraccionamientos.

“Con gusto lo acompañó para que le expliquemos juntos a los vecinos por qué pagan más predial, pero siguen viviendo entre calles destrozadas, pavimento lleno de baches, alumbrado público deficiente y servicios públicos que no funcionan. Que escuche de viva voz cómo está su colonia, cómo está su entorno y cómo los ha abandonado el gobierno municipal”, afirmó.

La diputada Xóchitl Contreras acusó al gobierno municipal de estar desconectado de la realidad diaria de la gente.

Xóchitl Contreras, señaló que las lluvias del pasado fin de semana dejaron en evidencia el abandono del gobierno municipal, especialmente en colonias del Distrito 5, donde avenidas y cruceros se convirtieron en verdaderas albercas, dejando vehículos varados y familias atrapadas, mientras fueron ciudadanos quienes tuvieron que auxiliar ante la ausencia de la autoridad.

La legisladora subrayó que este escenario resulta inaceptable cuando, pese a los constantes aumentos al impuesto predial, el Ayuntamiento no ha destinado recursos al drenaje pluvial, una responsabilidad directa del Gobierno Municipal.

“La gente paga más, pero la ciudad sigue sin obras básicas. Cuando no se invierte en lo esencial, la realidad termina exhibiendo el fracaso del gobierno municipal”, afirmó, reiterando que seguirá defendiendo a las familias juarenses y exigiendo que el predial se traduzca en resultados reales para Ciudad Juárez.

Xóchitl Contreras reiteró que seguirá alzando la voz por los juarenses, exigiendo cuentas claras y defendiendo a las familias que hoy pagan más y reciben menos.