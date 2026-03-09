Lo detienen por agredir a su abuela y a su tío; los amenazó de muerte

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a un masculino de nombre Daniel N. R., contaba con una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar.

La persona detenida, de 30 años de edad, aparece como probable responsable de hechos registrados el 06 de noviembre de 2024, en un domicilio del Albergue San Andrés, en el municipio de Hidalgo del Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Daniel N. R. agredió verbal y psicológicamente a su abuela y a su tío, a quienes amenazó de muerte, además de causar daños a su domicilio.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde un agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.