El centrocampista alemán del Bayern de Múnich, Joshua Kimmich (número 06), calienta antes del partido de la quinta jornada de la primera ronda de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Lille (LOSC) y el Bayern de Múnich en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve-d’Ascq, cerca de Lille, en el norte de Francia, el 25 de noviembre de 2026.

Lille. El futbolista Joshua Kimmich, uno de los capitanes del Bayern Múnich, respaldó hacia su compañero de equipo Jamal Musiala, quien sufre un trastorno neurológico, y criticó al equipo por la forma en la que lleva la situación del delantero alemán.

“Lo que no entiendo es la manera en que esto se está comunicando en público”, declaró Kimmich después de la derrota del Bayern en la Liga de Campeones ante el Lille.

“Nunca debe ocurrir que se cargue el peso sobre un jugador. El club es, obviamente, la máxima prioridad y es más grande que un jugador, pero no es más grande que una persona. Eso es absolutamente inaceptable y tampoco es propio del equipo”.

La situación de Musiala, de 23 años, quien sufre un tipo de epilepsia que le produce crisis de ausencia, es objeto de un acalorado debate en el club muniqués.

Tanto Uli Hoeness como Karl-Heinz Rummenigge, leyendas del club y miembros del Consejo de Supervisión, plantearon la semana pasada la posibilidad de reducir el salario del jugador debido a sus problemas de salud, cuestionando que le permitan volver a un estado de forma óptimo.

“Creo que, cuando se trata del rendimiento de los jugadores, siempre se puede criticar, y eso es totalmente legítimo. Pero en este caso se trataba de otra cuestión, y eso es algo que debería aclararse internamente, sentados a la mesa, y no intentar resolverlo de manera pública”, opinó Kimmich, capitán de la selección alemana.

“En especial en un club como el Bayern Múnich, que en realidad se caracteriza por ser una familia, por mantenerse unido”, agregó al reiterar su incomprensión por la gestión del caso Musiala.

El Bayern se reunió con los agentes de Musiala el martes y aclaró la cronología de los hechos, descartando las especulaciones de que el volante ofensivo pudiera haber ocultado la condición cuando firmó su última renovación de contrato.

Musiala ingresó desde el banquillo a los 76 minutos de la derrota de El gigante de Baviera ante el Lille. Harry Kane, ganador del Balón de Oro, se lesionó el tobillo el viernes y enfrenta meses de baja. El Bayern ha perdido el liderato en la Bundesliga y retrocedió al puesto 15 en la clasificación de la Champions.