Llevará Gobierno Municipal programa “Patio de mi Casa” a cuatro colonias de la ciudad

–Beneficiará a vecinos de Valle de la Madrid, Margarita Maza de Juárez, Francisco R. Almada y Gustavo Díaz Ordaz

El Gobierno Municipal de Chihuahua informa que el programa “Patio de mi Casa” continuará su recorrido por la ciudad este lunes 23 y martes 24 de febrero, en coordinación con el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) y otras dependencias en cuatro colonias de la Capital.

El lunes 23 de febrero las brigadas estarán presentes en las colonias Valle de la Madrid y Margarita Maza de Juárez, donde se brindarán servicios gratuitos para beneficio de las familias y sus mascotas.

Para el martes 24 de febrero, el programa llegará al fraccionamiento Francisco R. Almada y a la colonia Gustavo Díaz Ordaz, con acciones enfocadas en la salud pública y el mejoramiento del entorno.

En ambas fechas se ofrecerán servicios totalmente gratuitos como destilichadero, fumigación peridomiciliar, ectodesparasitación y vacunación antirrábica para mascotas, además de la entrega de cartillas y registro correspondiente.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía de estos sectores a participar y aprovechar los servicios, que forman parte de la estrategia permanente para fortalecer la prevención y mantener colonias más limpias y seguras.