Lleva CEAVE apoyo a familias víctimas de desplazamiento la víspera del año nuevo

Con el firme compromiso y la convicción de garantizar una atención digna y humana, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) llevó a cabo este 31 de diciembre, una jornada de entrega de apoyos asistenciales dirigida a familias víctimas del delito de Desplazamiento Forzado Interno y Desaparición Forzada.

Bajo la premisa de que la protección y la atención a las víctimas son una prioridad permanente que no se detiene, personal de la Comisión se desplegó en los municipios de Chihuahua, Aldama y Delicias para hacer entrega de los siguientes apoyos:

• Kits de despensa con artículos de la canasta básica.

• Cobijas y artículos de temporada para hacer frente a las bajas temperaturas.

• Insumos alimentarios para la cena de fin de año.

Con esta actividad se beneficia a más de 220 personas que actualmente se encuentran bajo la atención y acompañamiento integral de la CEAVE.

“Nuestro objetivo este 31 de diciembre, es reafirmar la presencia de la CEAVE y asegurar que las familias que han pasado por procesos tan dolorosos, sientan el respaldo y la calidez. No solo entregamos insumos, entregamos un mensaje de solidaridad y esperanza para el año que inicia”, señaló la Comisionada Ejecutiva, Norma Ledezma Ortega.

Con ello, la Comisión reitera que el apoyo a las víctimas va más allá de la asistencia material; incluye un acompañando cálido para todas las familias con asesoría jurídica, atención psicológica y gestión de atención social durante todo el año, agregó.

Indicó que desde la CEAVE se reconoce y agradece el apoyo de las instituciones del estado, así como de la Casa Migrante San Agustín, quienes hicieron posible esta última entrega del año.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la protección de los Derechos Humanos y la atención prioritaria a los grupos más vulnerables.