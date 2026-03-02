Llega ayuda humanitaria a Aldama

Entregan ayuda humanitaria en el Municipio de Aldama: 32 toneladas de papa donadas por reconocidos empresarios son llevadas a más de mil familias a través de los comisariados ejidales. La alcaldesa Sandra Galindo agradeció el compromiso y se comprometió a seguir trabajando por los que menos tienen.



La alcaldesa de Aldama, Sandra Galindo, acompañó la entrega de más de 30 toneladas de papa, un importante donativo gestionado por un grupo de empresarios aldamenses comprometidos con su comunidad. Este apoyo está destinado directamente a las diversas localidades del municipio y a personas en situación vulnerable.



​Durante el evento, la alcaldesa expresó su profundo agradecimiento al sector empresarial por su generosidad e interés genuino en mejorar las condiciones de vida de las familias aldamenses.



Fueron los empresarios aldamenses, Jaime Barraza, David Gallegos, Sra. Lorena Saldaña y Jose Alberto Corral, quienes se encargaron de gestionar todo lo necesario para que los comestibles llegaran al Municipio de Aldama y comenzar con su distribución.



De parte de los empresarios habló el Ing. Jose Alberto Corral, quien además es el líder de los nogaleros en Aldama. Dijo que actualmente existe una gran coordinación de trabajo con la alcaldesa Sandra Galindo, y que seguirán apoyando a la comunidad.



Por último, la alcaldesa dijo: “Con estas alianzas, refrendamos el compromiso de trabajar unidos para fortalecer la economía del hogar y el bienestar de cada rincón de nuestro municipio.