La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, ofreció este martes una conferencia de prensa.

Ciudad de México. En contrasentido a lo dicho por liderazgos del Partido del Trabajo (PT), la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó que exista un acuerdo para realizar una segunda medición tanto en Nuevo León como en Michoacán.

“Nosotros no estamos planteando una segunda encuesta. El PT lo declara, no es un acuerdo de la coalición y en Morena no estamos en esa postura y hasta donde entiendo tampoco del Partido Verde (el otro aliado)”, señaló este martes en conferencia de prensa la líder morenista.

Con ello, dejó en claro que Morena no prevé emprender nuevas encuestas en ninguna de las 17 entidades en las que la gubernatura estará en disputa en el proceso electoral de 2027, donde ya fueron designados los coordinadores estatales, quienes serían los eventuales abanderados del movimiento.

Las declaraciones de Montiel se dan en respuesta a las voces que desde el PT se han levantado para asegurar que tanto en Michoacán como en Nuevo León existiría un acuerdo con el partido guinda para efectuar sendas nuevas mediciones en las que se enfrenten los coordinadores para esos estados ya nombrados por Morena, Carlos Torres y Clara Luz Flores, contra los que apoyan los petistas, Raúl Morón y Jesús Elizondo.

Durante su habitual rueda de prensa de los martes, la dirigente morenista afirmo que si bien el presidente nacional del PT, Alberto Anaya, le planteó la posibilidad de realizar una segunda encuesta, la postura del partido guinda es mantener las designaciones de los 17 coordinadores que se dio en septiembre pasado.

“Ellos tienen estas expresiones en Michoacán, en Nuevo León, a mi me lo expresó el profe Anaya, en una reunión que tuvimos en Nuevo León, nosotros siempre hemos manifestado que nuestra postura es ésta. ¿Cuál? La de la convocatoria que aprobó el Comité Ejecutivo Nacional (de Morena), aquí hay que recordar que si bien yo soy la dirigente, pues es un colectivo”.

Rechazó que se trate de una decisión tomada en la mesa de negociaciones con los petistas. “Por el contrario nuestra posición es esta, no hay tal para ningún estado”.

Pese a las tensiones a raíz de las inconformidades del PT por la designación en algunos estados de los coordinadores estatales del movimiento, la presidenta de Morena confió en que se reafirme la alianza electoral rumbo a 2027.

“Vamos a ir en alianza, estoy convencida de que todos estamos queriendo que la transformación siga, así es el camino de la vida político, hay que tener paciencia, prudencia. Estoy convencida de que vamos a seguir juntos”, afirmó.

Recordó que hace unas semanas dijo que “todo iba a estar bien, y todo está bien, cuando les diga que estamos en problemas, estaremos en problemas, pero no estamos”.

La postura de Montiel se da en medio de las diferencias que ambos partidos han exhibido en otras entidades con miras a las elecciones de 2027.

La semana pasada, el coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, aseguró que había un acuerdo con Morena para realizar una nueva medición en Michoacán, donde su partido respalda al senador Raúl Morón, frente a Carlos Torres Piña, designado por el partido guinda como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, rechazó esas afirmaciones y sostuvo que no existe ningún acuerdo con el PT para realizar una nueva encuesta en esa entidad. Calificó las declaraciones del legislador petista “faltan a la verdad”.

Asimismo, ayer Jesús Elizondo, diputado local en Nuevo León y quien busca encabezar a la 4T para la gubernatura de ese estado, acompañado por el líder petista Anaya, señaló que hay un acuerdo para una segunda encuesta en la entidad. Postura que de inmediato descartó la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer.