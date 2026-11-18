En la clausura empresarial de APEC, el presidente chino Xi Jinping llamó a defender una globalización inclusiva mediante el diálogo.

El líder chino Xi Jinping abogó por un “desarrollo centrado en el pueblo”, en un discurso pronunciado ante directores y presidentes de las mayores empresas del planeta. En la víspera de reunirse con los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a “defender el orden mundial de las posguerra” y avanzar “en un mundo multipolar, ordenado y globalización universalmente beneficiosa e inclusiva”.

Xi Jinping participó en la sesión de clausura de la cumbre de directores ejecutivos del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se reúne previo al encuentro de los líderes políticos de los 21 países que conforman este mecanismo.

El mandatario chino aseguró que las diferencias entre las naciones deben ser resueltas a través de diálogos y consultas. “Los desafíos -añadió- se superan con solidaridad y cooperación. Esa es la base sólida”.

La cumbre de empresarios de la APEC reunió en esta ocasión a cerca de dos mil presidentes y directores de firmas de la región de Asia Pacífico. Entre ellos estuvieron altos mandos de 115 compañías de Fortune Global 500. Xi Jinping fue el único orador en la sesión matutina del foro empresarial, que concluyó hoy. Este mismo miércoles por la noche, en horario local, será la cena de gala de apertura de la 33 cumbre de APEC, a la que asiste la presidenta Claudia Sheinbaum.

Roberto González

Críticas al proteccionismo y llamado a la estabilidad en Asia Pacífico

En su mensaje, el líder chino sostuvo que el crecimiento de la economía global carece de ímpetu. Describió el momento actual como uno en el que el unilateralismo y el proteccionismo son rampantes.

Aun así, dijo, el crecimiento global mantiene su ritmo, a pesar de las adversidades, y se consiguen saltos en tecnologías, que tienen una profunda influencia en el desarrollo global.

“Como dice un proverbio: ‘todos los enfoques deben adaptarse a los tiempos cambiantes para seguir siendo pertinentes’. China está dispuesta a trabajar con todas las demás partes para avanzar con determinación en construir una comunidad de Asia Pacífico que traiga prosperidad para toda la región”.

Para lograr esa prosperidad, apuntó, debe ser defendida la paz y la estabilidad. No habrá seguridad sin estabilidad y tampoco habrá prosperidad sin seguridad, dijo.

“Gracias a un entorno estable, la región ha mantenido su progreso en las últimas décadas y se ha convertido en motor económico global. Cuanto más compleja es una situación, más importante es defender el orden de la posguerra y avanzar en un mundo multipolar y ordenado, en una globalización universalmente beneficiosa e inclusiva, así como resolver diferencias a través de diálogo y consultas. Los desafíos se deben superar con solidaridad y cooperación”, mencionó.

Defensa del comercio multilateral frente a los aranceles de EU

Para traer prosperidad, añadió, todos deben construir puentes de apertura y cooperación. La historia ha enseñado que abrir puertas trae progreso y cerrarlas deja a unos atrás.

En un entorno global marcado por la política de imposición unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos, Xi Jinping dijo que el sistema multilateral de comercio debe ser salvaguardado y apoyarse en reglas.

“Debemos eliminar barreras de comercio e inversión para construir una economía de Asia Pacífico abierta y promover desarrollo que beneficie a todos para garantizar eficiencia y equidad”, agregó Xi, quien avanzó la idea de trabajar un área de libre comercio en la zona.

La APEC reúne a 21 países que generan 60 por ciento del producto interno bruto global, unos 61.4 billones (millones de millones) de dólares. Es la región de mayor dinamismo. En ella vive un tercio de la población mundial y se realiza 46 por ciento del comercio global.

Está integrada por 21 países: Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong (China), Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taipéi Chino, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.