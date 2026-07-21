Descarta Carmen Hidalgo aspiraciones políticas y reafirma respaldo al proyecto de Marco Bonilla

La titular del Órgano Interno de Control del Municipio, Carmen Hidalgo Posada, aseguró sentirse sorprendida por las publicaciones e imágenes que han circulado en redes sociales en las últimas semanas, en las que se le menciona en un supuesto escenario de aspiraciones políticas.

Al ser cuestionada sobre el tema, la contralora negó que tenga algún interés distinto al desempeño de su actual responsabilidad al frente del órgano de control interno del Gobierno Municipal.

“La verdad es que muy sorprendida cuando ha llegado a salir una servidora en algún tipo de señalamiento de este tipo. Actualmente me interesa dar todo lo que tengo y todo lo que soy en el cargo que tengo como directora del Órgano Interno de Control”, expresó.

Hidalgo Posada afirmó que su compromiso está centrado en el proyecto encabezado por el alcalde Marco Bonilla, de quien dijo estar convencida de que realiza un trabajo excepcional como servidor público.

“Mi interés siempre va a ser con el alcalde Marco Bonilla, con su proyecto, porque estoy convencida de que él trabaja como un funcionario público excepcional”.

La funcionaria agregó que sus aspiraciones se limitan a desempeñar de la mejor manera posible la encomienda que actualmente tiene dentro de la administración municipal.

“Eso es a lo que se resumen mis aspiraciones. Realmente me ha sorprendido cuando he salido señalada. Por lo pronto, quiero hacerlo lo mejor que pueda como contralora del Municipio de Chihuahua, siempre promoviendo la ética gubernamental y la actuación honesta y transparente del gobierno”.