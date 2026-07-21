En espera de conocer reglas del PAN, buenos perfiles entre aspirantes a la alcaldía: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda dio a conocer que su registro como aspirante a la alcaldía de Chihuahua por el Partido Acción Nacional (PAN) fue como un perfil ciudadano y señaló que está a la espera de conocer las reglas para la definición de candidaturas.

De la Peña evitó adentrarse en el tema al encontrarse en horario laboral, sin embargo, recordó que anteriormente se pronunció a favor de que el PAN abrierar sus puertas a la ciudadanía por lo que el pasado fin de semana aprovechó para llevar a cabo su registro.

Este martes concluye el plazo para el registro de aspirantes a la alcaldía y en ese sentido, el secretario expresó que estará al pendiente de las reglas que emita Acción Nacional, en pleno respeto de la ley y priorizando el trabajo y buenos resultados en el puesto que ocupa.

Agregó que observa muy buenos perfiles entre quienes aspiran a la candidatura por la alcaldía de Chihuahua, rescatando una frase que escuchó del diputado Jorge Soto respecto a que, lo que las y los ciudadanos esperan de sus gobiernos es contar con servidores y servidoras honestas, con trayectoria de trabajo y calidad personal.